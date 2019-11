Keanu si è fidanzato! Chi è la donna che lo ha conquistato

Negli ultimi giorni una notizia ha sconvolto la vita di milioni di ammiratrici del "gentiluomo" Keanu Reeves...e non esageriamo! Si è fidanzato! C'è voluto tempo, ma in questo caso la regola "dell'amica" è stata infranta. Anni di collaborazione sul lavoro, di profonda stima ed amicizia, si sono trasformati in un sentimento con la A maiuscola? Pare di sì. Per Keanu, che si è sempre definito un "orso", è arrivato il momento di mostrarsi meno John Wick e più "brezza di mare" (è questo il significato del suo nome di battesimo). Più dolce, più dolce, sorridente, tenero con Alexandra.





Si chiama così la 46enne che qualche giorno fa è stata immortalata a Los Angeles mano nella mano con l'attore canadese: Alexandra Grant. E' losangelina, è un'artista molto conosciuta negli States e, come dicevamo, i due hanno collaborato insieme qualche anno faper realizzare un libro dal titolo Ode To Happiness and Shadows: lei ha firmato le illustrazioni, lui ha scritto le poesie. Un volume di enorme successo tanto che 5 anni dopo ne è uscito un altro.

Nel 2017 hanno fondato una casa editrice X Artists' Books con obiettivo le "collaborazioni insolite" pubblicando libri che "non hanno davvero un posto definito perché sono tra i generi letterari". Questo, però, è stato solo uno dei progetti di Alexandra Grant, che ha esposto le sue opere in spazi prestigiosi un po' in tutto il mondo. Tra questi il LACMA di Los Angeles, la Galerie Gradiva a Parigi e la Harris Lieberman Gallery a New York.





Siamo felici per l'attore, il nostro amatissimo outsider di Hollywood, ma a noi ex-ragazze, al nostro "cuore spezzato" chi ci pensa?