Kenya bombe pacifiche che funzionano.

In Kenya la deforestazione rappresenta una problematica crescente da oltre un secolo, aggravata prima dalle esigenze coloniali e ora dalla pressione demografica.

La perdita di quasi il 12% delle foreste in 50 anni ha spinto a cercare soluzioni innovative per combattere il fenomeno. Una delle risposte più creative ed efficaci è stata introdotta dall’azienda Seedballs Kenya, che ha sviluppato le “bombe di semi” per riforestare le aree danneggiate.

Utilizzate per piantare alberi di acacia, sono piccole palline nere ricoperte di polvere di carbone. Questa protezione aiuta a prevenire che i semi vengano mangiati da roditori, uccelli o insetti.

Quando arriva la pioggia, il carbone si dissolve, permettendo al seme di germogliare e di piantarsi nel terreno. Oltre a fungere da barriera protettiva, il carbone fornisce anche sostanze nutritive essenziali per la crescita del seme.

