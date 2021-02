Kevin Costner una vita tra cinema e Baseball

Secondo un articolo uscito in America nel 2016 Kevin Costner sarebbe il re incontrastato dei film sportivi avendo recitato in film divenuti cult della specie come: Bull Duhram – Un gioco a tre mani, in cui recitava al fianco di Tim Robbins e Susan Sarandon, L'uomo dei sogni, altro cult degli anni '80, in cui, nelle vesti di un contadino dell'Iowa, costruiva un campo da baseball nella sua tenuta per i grandi campioni del passato. Poi negli anni 90 gira Gioco d'amore, di Sam Raimi, con Kelly Preston, John C. Reilly e Jena Malone, sempre con il baseball al centro della storia. Kevin nasce a Lynwood città della contea di Los Angeles, California, ma la sua infanzia la trascorre a Compton, e ha da sempre voluto fare l'attore, pur non avendo la minima connessione con quel mondo da lui tanto ambito.













La mamma di mestiere faceva l'assistente sociale, mentre il papà era un impiegato della compagnia elettrica. Kevin oggi ha 66 anni e sette figli, tre dei quali avuti nel primo matrimonio con l’ex compagna di università Cindy Silva. Altri tre con Christine Baumgartner e uno riconosciuto dopo un test di paternità avuto con la socialite Bridget Rooney. Kevin Kostner è l'ultimo cowboy tanto che all'ultimo matrimonio si è presentato sopra un carro con pariglia, celebrato in un ranch con cerimonia rigorosamente western. Del resto il west fa parte da sempre el DNA di Kevin fin da quando ha montato il suo primo cavallo a soli 7 anni, scoprendo così di voler diventare attore perché gli avrebbe dato la possibilità di essere un cowboy. Porterà a casa ben 7 premi Oscar con il suo "Balla coi lupi, il film che lo vede anche come regista nel 1990, incassando 500 milioni di dollari. Film scelto dalla Library of Congress come opera culturalmente e storicamente rilevante.

Ora è impegnato con la La serie Yellowstone, di cui è anche produttore, ed è una delle più viste in America: è girata in Montana, dove Costner ha un suo ranch.

Non ci si crederà ma lì ha un campo regolare da baseball, poteva mancare?