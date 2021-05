Khaby Lame, la star di TikTok supera i followers di Zuckerberg

Si chiama Khaby Lame, il tiktoker del momento, ha 21 anni e vive a Chivasso. Diventato famoso grazie alla sua ironia è attualmente una star dei social ed ha più followers di Mark Zuckerberg.

Milioni di visualizzazioni e una community con 50 milioni di tiktoker per i suoi video pubblicati sul suo canale @khaby.lam in cui fa il verso in maniera comica ad altri tiktoker.









Il suo profilo Instagram @khaby00 conta dieci milioni di follower e ha superato quello di Mark Zuckerberg: "Boss, in solo due settimane?", questa la didascalia del video pubblicato su Instagram in cui mette a confronto il suo profilo con quello del patron di Facebook. E proprio Mark avrebbe risposto con un like!

In questi giorni una sorpresa speciale, insieme al giovane Khaby anche Alessandro Del Piero.

Khaby lame , ALESSANDRO DEL PIERO