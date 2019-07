“Kids” è il nuovo singolo di Merk & Kremont

Dopo il successo del brano Hands Up feat DNCE, i due DJ e producer Merk & Kremont hanno lanciato un nuovo pezzo: Kids, canzone che il live del duo. Infatti i due hanno in corso una lunga tournée che, tra festival ed eventi, li vede esibirsi per tutta l’estate. Kids, invece, è un brano che vuole essere un invito a fregarcene del giudizio delle persone intorno a noi, e ci invita a puntare tutto sul nostro coraggio e sulla nostra forza.

Proprio il 1° agosto saranno sulla Riviera Romagnola:

1 agosto: Samsara Beach, Riccione – RN 3 agosto: Targamy @ Ambra Night, San Teodoro 8 agosto: Samsara Beach, Riccione – RN 14 agosto: TVN TV – Sopot PL 15 agosto: Samsara Beach, Riccione – RN 22 agosto: Samsara, Riccione – RN 25 agosto: Polsat TV – Kielce PL 13 settembre: Ferragosto Andornese, Andorno – BI