CURIOSITÀ "Kinder Fetta a Letto": la canzone di Rootsie diventata virale su TikTok 35 secondi ed è tormentone...

Bastano 35 secondi per creare un tormentone? A quanto pare si, "Kinder Fetta al Letto", è la traccia musicale di un giovane 29enne di Pesaro, Edoardo Ruzzi, in arte Rootsie che nelle ultime settimane ha ottenuto più di 2,5 milioni di visualizzazioni diventando virale su TikTok e Instagram.

Un inaspettato successo per un video che nasce per divertimento tra amici fino ad essere condiviso anche dai Ferragnez. Nella clip Rootsie interpreta due ruoli, quello del tastierista che suona per noia e quello dell'amico che lo sprona ad uscire per andare a far "baldoria". La risposta del musicista: “ma dove andiamo a far con chi perché”.

Anche l'outfit fa la sua parte per rendere il tutto estremamente goliardico; ai piedi le infradito con le calze, che lasciano trapelare il poco entusiasmo per la vita sociale. Sulla maniglia della porta di casa una mascherina e poi la scena in cui il protagonista è nel letto a guardare un film su Netflix accompagnato da una luce rosa shocking.

Kinder Fetta A Letto

