"Kings & Queens" il nuovo di Ava Max!

Dopo il grande successo di "Sweet but psycho" e di "Torn", Ava Max torna per affermarsi come Princess of pop con la sua prima release dell'anno: "Kings & Queens". Il singolo in cui si desidera un mondo migliore basato sul rispetto di ognuno, farà parte dell' album d'esordio in uscita a fine 2020.

Il messaggio che vuole farci arrivare è piuttosto chiaro, potrebbe essere definito un vero e proprio inno femminista attraverso il quale sostiene le donne e le sprona ad essere forti, in modo particolare con gli uomini. Dunque nella sua idea di un mondo migliore, ci sono le donne, abili nello stare al comando e nel far emergere il proprio valore.

"If all of the kings had their queens on the throne / We would pop champagne and raise a toast, canta nel testo del brano che si preannuncia essere una hit planetaria come del resto ci ha abituati da sempre.

Ascolta il nuovo singolo di Ava Max "Kings & Queens"!