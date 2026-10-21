I Knit Cafè (letteralmente: Caffè del lavoro a maglia) sono dei locali dove si sferruzza insieme, e al piacere di fare il proprio lavoretto si somma anche la curiosità di nuove amicizie e nuovi gruppi da frequentare grazie a una passione condivisa. Tutto all’insegna del rallentare e della leggerezza.

Un knit cafè è, prima di tutto, un momento di incontro. Ci si ritrova per lavorare a maglia, all’uncinetto o ad altre tecniche tessili, ma il centro non è la performance né l’apprendimento dal punto di vista tecnico.

Ognuno arriva con il proprio lavoro in corso e partecipa secondo il proprio ritmo, che si tratti di chi ha appena imparato a montare le maglie o di chi lavora a ferri da anni. Il gesto ripetitivo del lavoro a maglia crea uno spazio informale in cui parlare, ascoltare, scambiarsi suggerimenti e costruire una socialità semplice, non competitiva, spesso sorprendentemente accogliente.

Una socialità che non è virtuale, come accade nei rapporti costruiti attraverso l’universo di Internet, ma fatta anche di contatti fisici.

Nella maggior parte dei casi i knit cafè si svolgono in bar, biblioteche, librerie, circoli culturali o spazi associativi. L’accesso è libero o regolato da una prenotazione molto semplice, legata soprattutto alla capienza del luogo. Quando l’incontro avviene in un bar o in uno spazio privato, può essere richiesta una consumazione o una quota simbolica.

Gli appuntamenti tendono ad avere una cadenza regolare, settimanale o quindicinale, perché la continuità è ciò che permette al gruppo di consolidarsi. A volte si affiancano agli incontri liberi serate a tema o brevi momenti di condivisione dei lavori realizzati, ma senza trasformare l’esperienza in un corso strutturato.

Osservando le esperienze attive in Italia, emergono alcuni elementi comuni. Serve innanzitutto uno spazio accogliente, ben illuminato e adatto alla conversazione.

È importante poi la presenza di una persona di riferimento, che coordina date e comunicazione, senza assumere un ruolo gerarchico o didattico. La comunicazione passa quasi sempre da strumenti semplici, soprattutto Facebook, Instagram e WhatsApp, usati per annunciare gli incontri e mantenere il contatto tra una data e l’altra.

Infine, ciò che fa davvero la differenza è un clima inclusivo, in cui chi arriva per la prima volta si senta immediatamente legittimato a partecipare.











