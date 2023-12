NEW PLAY Kungs con Gero e Club Azur Un trio di successo per un brano che richiama le sonorità anni '70 ed inaugura una nuova etichetta discografica

Kungs con Gero e Club Azur.

“Need a hit”, si intitola così il nuovo pezzo proposto da Kungs in collaborazione con l’artista francese GERO.

Un vero e proprio omaggio alla disco music degli anni ’70 caratterizzato dunque dalla presenza di campioni retrò, sintetizzatori vintage e importanti linee di basso.

Il pezzo prosegue l’incredibile successo radiofonico di una serie di altre fortunate proposte, fra le quali, su tutte, ricordiamo “Substitution”, realizzata in collaborazione con l’’hitmaker vincitore di Grammy, Purple Disco Machine.

Il nuovo singolo è inoltre occasione per Kungs di lanciare la nuova etichetta discografica della quale è co-fondatore insieme a Club Azur (terza firma e quindi terzo protagonista di Need a Hit), il quale ha dichiarato di voler dare ampio spazio alle produzioni della nuova generazione di artisti di musica elettronica, ponendosi come agevolatore nella diffusione della modernità nell'ambito musicale.









