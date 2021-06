Kungs lancia il nuovo singolo: "Never Going Home"

Qualche estate fa lo abbiamo sentito con "This Girl", certificato 4 volte Disco di Platino, stiamo parlando di Kungs, il Dj francese che da allora ha calcato le consolle più importanti del mondo come quella del Tomorrowland, Coachella e Lollapalooza. Ora torna con un singolo, "Never Going home", fortemente influenzato dalle sonorità anni '80, che vuole eguagliare il successo dei precedenti con cui ha totalizzato oltre 4.5 miliardi di stream.

"Never Going Home" nasce da un progetto molto particolare, Club Azur, portato avanti durante il lockdown e che ogni sabato dalle 22 alle 4 del mattino ha visto protagonisti Kungs con il suo amico d'infanzia Victor Soulisse.









Si incontravano presso “Le Sacré” a Parigi per un dj set in live streaming divenuto un appuntamento che di volta in volta ha ospitato tantissimi dj di fama mondiale, tra i quali: Martin Solveig, Bob Sinclar, Lost Frequencies, ma anche YouTuber e comici.

Dopo una serie di appuntamenti Club Azur, diventa un movimento con un claim speciale, “FREE ENTRY, UNLIMITED CAPACITY, NO DRESS CODE, THE PARTY NEVER ENDS…”

Kungs - Never Going Home