ATTUALITÀ L'abbraccio tra i due pinguini diventa simbolo dell'amore e del supporto in quarantena Lo scatto di Tobias Baumgaertner

La foto che in queste ore sta facendo il giro del mondo è quella di questi due pinguini che si abbracciano: un evento speciale perchè molto raro in natura. Il fotografo naturalista autore dello scatto si chiama Tobias Baumgaertner, per tre giorni ha osservato i loro comportamenti e atteso con molta pazienza prima di scattare questa immagine straordinaria.

Un abbraccio dolce e speciale perchè come ha raccontato il fotografo nel post che accompagna la foto:

“Questi due pinguini posati su una roccia che domina lo skyline di Melbourne sono rimasti lì per ore, pinna a pinna, a guardare le luci scintillanti dello skyline e dell’oceano. Un volontario si è avvicinato e mi ha detto che il pinguino bianco era un esemplare anziano che aveva perso il suo compagno e apparentemente lo stesso era avvenuto al maschio più giovane a sinistra. Da allora si incontrano regolarmente confortandosi a vicenda e rimangono in piedi per ore a guardare le luci danzanti della città”. In periodi come questi, i più fortunati sono quelli che possono stare con la persona / le persone che amano di più."

L'immagine sta diventando simbolo dell'amore e del supporto in quarantena.







