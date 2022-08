CURIOSITÀ L'abito da sposa di Federica Pellegrini A curare la cerimonia Enzo Miccio

L'abito da sposa di Federica Pellegrini.

Un abito semplicissimo, poco tradizionale ma di incantevole fattura quello che Federica Pellegrini ha indossato per il gran giorno del suo matrimonio con Matteo Giunta, avvenuto sabato scorso nella romanticissima, ed amatissima dalla campionessa, Venezia. In seta bianca, firmato Nicole Milano, l'abito scelto da Fede aveva un bellissimo strascico, ampio e fluente e spalle scoperte da un ampio scollo. Il velo era impreziosito da piccolissimi ricami a forma di fiori. A completare il tutto un grandissimo fiore bianco sul capo ed un paio di occhiali da sole, bianchi e "felini".

All'arrivo sul sagrato questo dettaglio non è passato inosservato tra gli invitati presenti a San Zaccaria, una delle chiese più belle di Venezia. In questa occasione ancor più sontuosa, grande all'organizzazione della cerimonia firmata da Enzo Miccio, il popolarissimo wedding planner e personaggio televisivo divenuto famoso con il programma Ma come ti vesti?

Testimone il fratello Alessandro, e cinque carissime amiche in rosa cipria a fare da damigelle. Come paggetti i quattro bulldogs francesi che vivono con Federica e Matteo. Una storia d'amore la loro nata a bordo piscina, poichè Giunta è stato suo allenatore dal 2014 sino a pochi mesi fa, quando la Divina ha abbandonato le competizioni, per diventare membro del CIO, carica che ricoprirà fino al 2028.





















