L'addio a Kurt Cobain, era il 1994

Abbiamo dimenticato la moda grunge di allora, i maglioni, gli anfibi, gli abiti lunghi e semplici; abbiamo scordato le tante boy-bands fenomeno di quell'epoca, che ora giudichiamo meteore degli anni '90. Ma ben presente nella nostra memoria c'è ancora il fragile Kurt Cobain, che ci ha lasciato attoniti ed increduli di fronte al suo gesto estremo ormai 25 anni fa.









Nato il 20 febbraio 1967, con alle spalle un'infanzia triste e problematica, diventato una delle icone della cosiddetta Generazione X, diceva di sè: " Preferisco essere odiato per quello che sono, piuttosto che essere amato per ciò che non sono".