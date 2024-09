CURIOSITA L' aeroporto dei record Singolare record di uno scalo giapponese

L’aeroporto internazionale del Kansai, situato su un’isola artificiale nella baia di Osaka, è rinomato per il suo record impeccabile nella gestione dei bagagli.

Sin dalla sua apertura nel 1994, l’aeroporto non ha mai perso un singolo bagaglio, un risultato straordinario che lo distingue a livello globale.

Questa eccellenza è stata riconosciuta otto volte con il premio Skytrax come miglior aeroporto al mondo per la consegna dei bagagli, consolidando la sua reputazione di efficienza e affidabilità.

Ma come è possibile così tanta efficienza rispetto a tutti gli altri aeroporti in cui il rischio di perdere le proprie valigie è sempre in agguato? Il successo del Kansai è attribuito a un meticoloso sistema di controllo multilivello.

