CURIOSITÀ L'albero? A noleggio! Progetto pilota di Coldiretti Italia, poter noleggiare un albero vero per poi restituirlo al vivaio dove si acquista che provvederà al suo rimessaggio fino al prossimo Natale.

Tra i trend del Natale 2022 c'è:” l'albero a noleggio”. In un momento in cui l'attenzione al pianeta deve essere forte una nuova opportunità di poter utilizzare un albero di Natale reale. Arrivano gli alberi di Natale veri a noleggio. Così tutti potranno sentire i profumi del bosco, toccare aghi e rami naturali e rispettare l’ambiente facendo poi ritornare la pianta nei vivai dove viene curata e accudita con amore e attenzione. La nuova tendenza è stata presentata da Coldiretti italiana.

L’obiettivo della prima esperienza pilota promossa da Coldiretti e Campagna Amica in Toscana in provincia di Pistoia è andare incontro alle difficoltà di gestione di un abete vero per molte famiglie che hanno poco spazio in casa o nessun giardino per ospitarlo, offrendo la possibilità di riportare l’esemplare acquistato al vivaio che lo terrà in custodia fino al Natale successivo. Gli alberi, una volta spogliati degli addobbi, potranno essere riconsegnati al vivaio ottenendo indietro la metà del prezzo pagato. Quindi la pianta sarà tenuta in custodia e curata fino al prossimo Natale grazie all’impiego di speciali vasi che tramite dei fori permettono alle radici di crescere una volta ripiantati.



