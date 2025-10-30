L'albero di Natale anticipato

L’autunno è appena iniziato e già è esplosa la voglia di Natale: oltre un milione e mezzo di Italiani (per la precisione 1,7 milioni) ha già addobbato l’albero.

No n è tutto qui sono 6 milioni quelli che hanno completato lo shopping natalizio, oltre 4 milioni si rallegra al suono delle hit musicali per le Feste e oltre 5 milioni di persone hanno perfino già la dispensa piena del cibo da mettere sulla tavola delle Feste.

L’indagine sul Natale di mUp Research, è stata effettuata tra il 14 e il 19 ottobre scorso con interviste CAWI coinvolgendo 1003 persone in età compresa fra 18 e 74 anni secondo un campione rappresentativo della popolazione italiana residente sull’intero territorio nazionale.

Questo significa che 6 milioni di connazionali ad estate ancora corso avevano già comprato i regali di Natale, 5,2 milioni aveva iniziato ad acquistare prodotti alimentari per le festività e in oltre 4 milioni già si rallegravano al suono delle classiche canzoni natalizie di Mariah Carey e Michael Bublé.

E, per fare le cose proprio sul serio, gli alberi di Natale facevano già bella mostra di sé in 1,7 milioni di case: entro la fine di ottobre si arriverà a 3 milioni.







