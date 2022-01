CURIOSITÀ L'algoritmo che trova la soluzione Un Professore dell'Università Carlos III di Madrid ha inventato un algoritmo per individuare con successo le soluzioni nei giochi di parole

Recentemente abbiamo festeggiato i 90 anni della “Settimana Enigmistica” e allora merita una menzione “Wordle”. E’ il gioco del momento ed è molto “nominato” sui social. Wordle è un puzzle game gratuito che trovate on line. Per vincere bisogna essere bravi a risolvere una specie di rebus che viene cambiato ogni giorno l’unica certezze è che indovinare la parola al primo colpo è un’impresa praticamente impossibile. Ad accorrere in aiuto dei giocatori uno scienziato spagnolo che ha messo a punto una strategia che permette di indovinare la parola segreta del giorno vincendo il 99% di quelle che sono le sfide il tutto grazie ad un algoritmo. Worlde è considerato l’erede di Ruzzle e in breve tempo è diventato un successo planetario inventato da un ingegnere appassionato di giochi di parole. Nel gioco si hanno solo sei tentativi per individuare la parola del giorno. A creare l’algoritmo è stato Esteban Moro, (come riportato da sito Greenme) professore e data scientist dell’Università Carlos III di Madrid.



