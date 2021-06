MUSICA "L'Allegria" il regalo di Jovanotti per Gianni Morandi Il tormentone dell'estate 2021

"L'Allegria" il regalo di Jovanotti per Gianni Morandi.

Arriva la hit che fa ballare tutti: "L'Allegria" di Gianni Morandi. La canzone è stata scritta dall'amico Jovanotti e prodotta insieme a Rick Rubin in una settimana e che arriva come un regalo da parte di Lorenzo per il cantante che ultimamente ha trascorso un momento difficile a causa di un incidente domestico dal quale si sta riprendendo.

L'Allegria è la spensieratezza che ritroviamo sia nell'autore che nell'interprete, è quello stato d'animo che si sprigiona dopo un passato difficile, è il superamento della malinconia, è la voglia di ricominciare a cavalcare la vita per lasciarsi stupire ancora una volta.

Si può ripartire, è tempo di salire a bordo di un nuovo treno che porterà sicuramente a nuove sfide, ma tutte da vivere a ritmo di musica, una musica che fa esplodere tutta l'energia che abbiamo dentro.

E' lo stesso Morandi ad aprire le danze su Instagram con un video in cui invita i fan a fare lo stesso: "E' proprio da cantare e ballare, provateci anche voi e taggatemi".





Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Gianni Morandi - L'Allegria

