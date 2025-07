CURIOSITÀ L'altalena in riva al mare Simbolo delle vacanze in riviera è tornata per iniziativa di Rimini sparita e la spiaggia 24

L'altalena in riva al mare.

È tornata sulla battigia del Bagno 24 l'altalena in riva al mare, il simbolo dell'estate riminese che festeggia quest'anno dieci anni di ritorno in riviera. L'attrazione iconica della Riviera Romagnola è di nuovo a disposizione di turisti e residenti per la stagione balneare 2025.



L'iniziativa è dell'associazione Rimini Sparita, impegnata nel recupero e nella divulgazione del patrimonio storico della città, che nel 2016 ebbe l'idea di riportare questo simbolo. La collaborazione con il Bagno 24 permette anche quest'anno di offrire gratuitamente l'esperienza.

Le altalene in mare erano caratteristiche degli anni Sessanta, quando in estate diventavano un punto d'incontro sulla battigia per bambini, famiglie e innamorati. I più piccoli non potevano mancare "il giro" sull'altalena e spesso si formavano lunghe file di attesa con i piedi nell'acqua, mentre si faceva a gara per dimostrare chi andava più in alto o più veloce.

