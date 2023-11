CURIOSITÀ L'amico immaginario dei bambini e l'intelligenza artificiale per gli adulti Ascolta il Reloaded!

L'amico immaginario creato dalla fantasia dei bambini è una figura che non deve preoccupare i genitori perchè ha un ruolo rassicurante per il bimbo e, con il tempo, svanirà lasciando spazio alle relazioni vere. Si può trattare di un amico invisibile oppure incarnato in un oggetto a cui è particolarmente legato.

Se per i bambini si tratta di un fenomeno assolutamente normale e anzi benefico, sarà lo stesso per l'amico immaginario per gli adulti e in arrivo su Instagram? Grazie all'Intelligenza Artificiale infatti, sarà possibile avere un confidente ad hoc pronto a rispondere ad ogni domanda e ad accogliere confidenze di ogni tipo...

