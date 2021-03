L'amore diventa un corso universitario

Potrebbero presto diventare realtà i corsi di lezioni d’amore tra le specializzazioni all’Università. A pensarci seriamente sarebbe la Cina. Lo studente avrà a che fare con il dover imparare a gestire la vita di coppia, attraverso un vero e proprio corso universitario con tanto di libri di testo ed esami da sostenere. E l'dea non sarebbe nemmeno così lontana del diventare realtà infatti potrebbe comparire nel piano di studi già del prossimo anno accademico di tutti gli studenti cinesi.













Ci sarebbero motivi anche seri dietro la decisione del governo Cinese, che strappa qualche sorriso alla lettura, ma dietro questa scelta sono importanti. Nel paese orientale è preoccupante l’aumento di divorzi, il calo della natalità e l'aumento dei casi di violenze all’interno delle mura domestiche. Da qui la necessità e la volontà di correre ai ripari. La proposta ha subito aperto il dibattito sui social, dividendo la popolazione in due fazioni dove per molti l’amore non è qualcosa che si può insegnare sui banchi di scuola, mentre per altri sarebbe importante, addirittura anticipare queste lezioni già alle scuole superiori.