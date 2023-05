Lo studioso John Alan Lee, sosteneva che esistono diversi tipi di amore. Per differenziarli parte dal presupposto che, come accade per i colori, ci sono tre affetti primari che mischiati tra loro ne creano altri tre. Si tratta di un concetto ed un approccio che nasce negli anni ’70 e che ci ricorda che nella ricerca di una relazione amorosa felice tutte le persone desiderano ricevere rispetto, compagnia e passione.

