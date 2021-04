CURIOSITÀ L'amore per i cani lo porta fino a Hurghada Giorgio Sabattini addestratore cinofilo ha portato la sua esperienza nel deserto egiziano

Giorgio Sabattini se fosse un film potrebbe essere "l'uomo che sussurrava ai cani", di qualsiasi taglia o mondo terribile di provenienza con il proprio fardello emotivo sulle spalle. Ma Giorgio riesce sempre a trovare la giusta chiave di lettura per entrare in quegli occhi carichi di rabbia, di terrore e scarsa fiducia verso il genere umano, facendosi accettare. In questi mesi Giorgio ha raccolto il grido di aiuto che proveniva dall'Egitto e più precisamente da Hurghada. E lui non si è fatto pregare ha portato la sua esperienza e le sue competenze la dove era necessario, in mezzo a cani che devono fare i conti con una terra particolare. Ma qualcosa sta cambiando, Giorgio Sabattini ne ha parlato a "diamoci del tu" di Radio San marino.





