ATTUALITÀ L'annuncio truffa dei bagagli smarriti e il sito affidabile che vende quelli mai reclamati Ascolta il Reloaded!

L'annuncio truffa dei bagagli smarriti e il sito affidabile che vende quelli mai reclamati.

"Vendiamo bagagli smarriti a due euro", questo l'annuncio nel post che da mesi continua a circolare su Facebook e sponsorizzato da una pagina registrata con il nome dell'Aeroporto di Roma Fiumicino.

"Tesori dimenticati dai nostri passeggeri: vendiamo bagagli smarriti a prezzi estremamente competitivi. Non perdete l'occasione di fare dei ritrovamenti unici!", si legge ancora nella caption. Ovviamente si tratta di una truffa che vi segnaliamo, ma in Alabama dal 1970, esiste un negozio e uno shop on line che prende in carico i bagagli non reclamati, li analizza, decidendo se il contenuto può essere rivenduto, donato a progetti sociali oppure riciclato.

Si chiama Unclaimed Baggage e questa mattina siamo andati a curiosare per scoprire di cosa si tratta, ascolta il reloaded!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: