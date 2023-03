CURIOSITÀ L'aria di Napoli è in vendita! Il gadget partenopeo più gettonato del momento

Si dice che la creatività non abbia confini e a quanto pare in tema di souvenir l'aria messa in vetrina da un ragazzo di Napoli su TikTok avrebbe ottenuto un grandissimo successo. I video, diventati virali sulla piattaforma, hanno incuriosito tanti turisti felici di portarsi a casa aria di Napoli in barattolo!

Per scoprire tutta la storia nel dettaglio, ascolta il nostro reloaded!

