L'arte del rammendo torna di moda e diventa virale.

"Portare le scarpe dal calzolaio dovrebbe essere normalizzato," sostiene la designer londinese Gina Gruenwald, "bisogna sempre dare alle suole in cuoio una buona base di gomma per farle durare." Il ritocco a cui si riferisce è qualcosa che la maggior parte dei brand di lusso non prevede, perché un prodotto che si usura in breve tempo diventa un'opportunità per vendere più articoli.

Secondo Gruenwald, i capi di moda si usurano a causa della scarsa qualità delle fibre, della velocità nella produzione e di una generale ignoranza quando si tratta di curare gli abiti. "Anch'io rammendo il mio guardaroba, ma in generale credo che la gente non sappia come farlo," aggiunge, "non ci sono più corsi di cucito nei programmi scolastici e in generale si sottovaluta l'artigianato femminile. Nella moda ci concentriamo solo sul digitale, abbiamo perso il contatto con il fisico."

C'è stata un'epoca in cui le lezioni di cucito erano parte integrante del programma scolastico, oggi sono talmente rare da farne un trend sui social...

