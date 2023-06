CURIOSITÀ L'arte dell'Inemuri Il riposino sul posto di lavoro non è visto come sciatteria ma bensì come propensione a sacrificarsi per il proprio lavoro

L'arte dell'Inemuri.

Ci sono quelle giornate in cui la stanchezza e il sonno vincono su ogni tipo di strategia caffè doppio compreso. L'abbiocco si nasconde sempre dietro l'angolo come fosse uno stalker, restare svegli è un' impresa ardua anche a lavoro.

In Giappone il pisolino è una vera e propria arte che si chiama Inemuri. Si tratta di una tecnica giapponese per riposarsi in pubblico, molto di più di un semplice pisolino.

L’inemuri, letteralmente significa “essere presenti mentre si dorme” ed è una pratica sociale molto diffusa in Giappone che vede le persone addormentarsi in luoghi pubblici, compreso a scuola o durante il lavoro.

Va specificato che non è considerato un segno di pigrizia, al contrario, è un segno di dedizione e impegno. Se una persona è talmente stanca da addormentarsi, significa che sta lavorando sodo.

In pratica i giapponesi riescono a riposarsi in pubblico facendo un breve pisolino senza mai estraniarsi del tutto da ciò che li circonda.



