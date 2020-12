TELEVISIONE L'attesa per il 2021 è "De Countdown" a Rtv San Marino Diretta dagli studi con il DJ set dei De/lab e la conduzione di Catia Demonte

L'attesa per il 2021 è "De Countdown" a Rtv San Marino.

Quest'anno i festeggiamenti di capodanno arrivano negli studi di San Marino RTV. Alle ore 22:50 partirà il DJ Set "De/Countdown", con John Carattoni, Federico Bombini, Luca Zucchi, Simone Giacomini e Martin Minotti. L'evento sarà visibile in tutte le piattaforme di RTV: diretta tv, radio, WebTV e facebook. De/Countdown è realizzato in collaborazione con Ufficio del Turismo, Segreteria di Stato Turismo, De/Lab, Next Gen e Titan Sound & Light. Conduce in studio Catia Demonte di Radio San Marino.







