CURIOSITÀ L'auto più cara del mondo Una Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé del 1955 è stata battuta all'asta per 135 milioni di euro ad un'asta segreta da Sotheby's. E' ufficialmente il prezzo mai pagato per un'auto all'asta.

Ci sono aste che resteranno alla storia anzi sono da record. Arrivano a cifre incredibili, tra queste ce n'è una che coinvolge un'auto d’epoca. In particolare un’asta "segreta" organizzata da RM Sotheby's. La vendita è quella della Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé del 1955, battuta per 135 milioni di euro, ha così superato il record precedente detenuto dalla vendita della Ferrari 250 GTO. Il vincitore è naturalmente rimasto anonimo, ma il ricavato avrà un destino particolare, l'incasso sarà devoluto per un programma di borse di studio Mercedes-Benz Fund che vorrebbe spronare i giovani a sviluppare nuove tecnologie, per la decarbonizzazione e la conservazione delle risorse. L’asta è avvenuta a porte chiuse in una sala privata del Museo Mercedes di Stoccarda. Di questa auto ne esistono solo 2 esemplari e adesso uno di questi è nelle mani dei privati e forse non ne sapremo più niente.



