L'autobus amico dell'ambiente

Da pochi mesi, lungo la linea V3 di Barcellona, che collega il porto al Parc del Castell de l’Oreneta, circola un autobus davvero particolare: funziona grazie al biometano prodotto dalle acque reflue cittadine.
Dopo due anni di sperimentazioni, il mezzo è entrato ufficialmente in servizio e rappresenta un passo importante nella lotta contro l’inquinamento urbano.
Secondo i dati, l’autobus riduce dell’80% le emissioni di CO₂ rispetto ai tradizionali veicoli a metano, combustibile fossile ancora diffuso nei trasporti pubblici.
Questa innovazione è il risultato del progetto Nimbus, avviato cinque anni fa con l’obiettivo di sfruttare al massimo le potenzialità delle acque reflue della città.
L’iniziativa è sostenuta da Veolia (azienda che gestisce la distribuzione dell’acqua a Barcellona), da TMB (la compagnia dei trasporti pubblici), dall’Università Autonoma di Barcellona e dal programma europeo LIFE, che finanzia progetti legati alla produzione sostenibile di biometano.
Il progetto Nimbus Il cuore del progetto è l’impianto di depurazione di Baix Llobregat, situato a ovest della città. Ogni giorno tratta circa 400mila metri cubi di acque reflue, riuscendo a rigenerarne oltre il 95%.
Questa acqua depurata viene poi utilizzata per diversi scopi: irrigazione agricola e urbana, lavaggio delle strade e, nei periodi di siccità, persino per la produzione di acqua potabile.