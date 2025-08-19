L'autobus amico dell'ambiente
Riduce le emissioni di CO2 fino al 80% funzionando con le acque reflue circola per le strade di Barcellona.
Da pochi mesi, lungo la linea V3 di Barcellona, che collega il porto al Parc del Castell de l’Oreneta, circola un autobus davvero particolare: funziona grazie al biometano prodotto dalle acque reflue cittadine.
Dopo due anni di sperimentazioni, il mezzo è entrato ufficialmente in servizio e rappresenta un passo importante nella lotta contro l’inquinamento urbano.
Secondo i dati, l’autobus riduce dell’80% le emissioni di CO₂ rispetto ai tradizionali veicoli a metano, combustibile fossile ancora diffuso nei trasporti pubblici.
Questa innovazione è il risultato del progetto Nimbus, avviato cinque anni fa con l’obiettivo di sfruttare al massimo le potenzialità delle acque reflue della città.
L’iniziativa è sostenuta da Veolia (azienda che gestisce la distribuzione dell’acqua a Barcellona), da TMB (la compagnia dei trasporti pubblici), dall’Università Autonoma di Barcellona e dal programma europeo LIFE, che finanzia progetti legati alla produzione sostenibile di biometano.
Il progetto Nimbus Il cuore del progetto è l’impianto di depurazione di Baix Llobregat, situato a ovest della città. Ogni giorno tratta circa 400mila metri cubi di acque reflue, riuscendo a rigenerarne oltre il 95%.
Questa acqua depurata viene poi utilizzata per diversi scopi: irrigazione agricola e urbana, lavaggio delle strade e, nei periodi di siccità, persino per la produzione di acqua potabile.
