L'autunno visto dalla Transiberiana Italiana

Con l'arrivo dell'autunno ricominciano le partenze da Sulmona

di Roberto Bagazzoli
24 set 2025
Immagine dal sito FsNews
Immagine dal sito FsNews

Inizia la stagione autunnale e gli alberi si riempiono di foglie gialle, rosse e dalle mille sfumature dell’arancione. Uno spettacolo imperdibile per chi ama il foliage.

Adesso per gli appassionati dei colori autunnali arriva la Transiberiana tutta italiana con percorsi speciali tra il Molise e l’Abruzzo. Da Sulmona a Castel di Sagro, tanti i tour e i trekking in programma.

La Transiberiana offrirà molteplici percorsi che vanno dalla Riserva Naturale di Montedimezzo del Molise ricca di biodiversità, alla visita guidata di Carovilli, piccolo borgo incontaminato.

Anche i costi dei vari tour e percorsi che iniziano il 28 settembre e finiscono il 9 novembre, variano dai 55 agli 85 euro e sono prenotabili sul sito. Per il weekend del 27-28 settembre e per quello del 4-5 ottobre, ci saranno dei percorsi di un singolo giorno, la domenica, quindi il 28 e il 5 ottobre.

Invece per i restanti week end i tour si svolgono sabato e domenica. I treni partiranno tutti da Sulmona, quindi dall'Abruzzo, a ridosso del parco nazionale della Maiella. Il treno può andare in direzione o Carovilli o Castel di Sangro.




