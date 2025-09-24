Inizia la stagione autunnale e gli alberi si riempiono di foglie gialle, rosse e dalle mille sfumature dell’arancione. Uno spettacolo imperdibile per chi ama il foliage.

Adesso per gli appassionati dei colori autunnali arriva la Transiberiana tutta italiana con percorsi speciali tra il Molise e l’Abruzzo. Da Sulmona a Castel di Sagro, tanti i tour e i trekking in programma.

La Transiberiana offrirà molteplici percorsi che vanno dalla Riserva Naturale di Montedimezzo del Molise ricca di biodiversità, alla visita guidata di Carovilli, piccolo borgo incontaminato.

Anche i costi dei vari tour e percorsi che iniziano il 28 settembre e finiscono il 9 novembre, variano dai 55 agli 85 euro e sono prenotabili sul sito. Per il weekend del 27-28 settembre e per quello del 4-5 ottobre, ci saranno dei percorsi di un singolo giorno, la domenica, quindi il 28 e il 5 ottobre.

Invece per i restanti week end i tour si svolgono sabato e domenica. I treni partiranno tutti da Sulmona, quindi dall'Abruzzo, a ridosso del parco nazionale della Maiella. Il treno può andare in direzione o Carovilli o Castel di Sangro.







