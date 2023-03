IL 2023 è un anno ricco di spettacoli astronomici. Tra questi da segnalare un evento molto raro: l'eclisse anulare di sole.

Per vederla dovremo avere però un po' di pazienza visto che si svolgerà in autunno. La vera difficoltà è che sarà visibile solo dagli Stati Uniti, in Europa dovremmo affidarci allo streaming dei siti specializzati e d'informazione.

Qualche dettaglio in più: la data è il 14 ottobre, la Luna è nel punto più lontano della sua orbita (apogeo) e il cono d'ombra non giunge fino alla superficie terrestre, e questo si verifica in quanto il diametro angolare del disco della Luna si mantiene minore di quello solare.

Avremo però anche una consolazione: il 28 ottobre ci sarà un'eclissi parziale visibile in tutta Europa, oltre che in Asia, Africa e Australia.