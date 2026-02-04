CURIOSITÀ L'Eredità di Sam Co-creatore dei Simpson scomparso nel 2015 a 59 anni ha lasciato un’impronta significativa come animalista e benefattore

Sam Simon, co-creatore dei Simpson scomparso nel 2015 a 59 anni a causa di un cancro al colon, oltre al successo televisivo, Simon ha lasciato un’impronta significativa come animalista e benefattore destinando la sua fortuna stimata di 100 milioni di dollari a cause filantropiche.

La sua eredità continua attraverso la Sam Simon Foundation, organizzazione che si occupa di salvataggio di animali, cure mediche, sterilizzazioni e promozione della compassione verso gli animali.

Nel 2012 Simon ha fondato la Sam Simon Foundation, con sede a Malibu, trasformando la sua passione in un progetto strutturato.

L’organizzazione offre adozione di cani abbandonati e fornisce pasti vegani alle persone indigenti. Grazie alla fondazione, il suo impegno per il benessere animale continua anche dopo la sua morte, diventando un punto di riferimento nel campo della protezione e tutela della fauna domestica e selvatica.

Simon ha sempre dichiarato che il suo gesto filantropico non era un obbligo, ma una scelta dettata dal desiderio di fare del bene.

