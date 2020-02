ATTUALITÀ L'espressione arrabbiata della neonata davanti al medico Le foto fanno il giro del mondo!

L'espressione arrabbiata della neonata davanti al medico.

Si chiama Isabela de Jesus e nonostante sia nata una settimana fa sta già facendo parlare di se sui social per la sua buffa espressione rivolta al medico che la teneva tra le braccia.

Uno sguardo arrabbiatissimo tipico di chi stava benissimo nella pancia della mamma. Le foto che la ritraggono in tutta la sua divertente espressione sono state pubblicate sui social dal fotografo che la madre ha voluto in sala parto per immortalare la nascita della bambina. Un album che in pochissimo tempo è stato condiviso da tantissime persone e che ha iniziato a fare il giro del mondo. A ben vedere la piccola ha proprio un bel caratterino!

