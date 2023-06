L'estate "Bellissimissima" di Alfa

Tanto fresca ed orecchiabile da esserci già entrata nella testa!

Stiamo parlando di “Bellissimissima <3”, il nuovo singolo di Alfa, al secolo Andrea de Filippi, cantautore genovese da milioni di followers , ascoltatissimo su tutte le piattaforme digitali.

Reduce dal concerto del Primo Maggio e da un tour primaverile completamente sold out, l'artista, pluripremiato già scorso anno fra dischi d'oro e di platino, torna con un pezzo che parla di uno dei temi decisamente più quotati quando si parla di musica, l'amore, ma lo fa, per sua stessa ammissione, prendendosi poco sul serio.









“Mi piace l’idea di parlare di amore in maniera più comica e disillusa rispetto al solito – racconta lui stesso – e con questa canzone celebro il fatto che in una storia ci possano essere un sacco di cliché che ci fregano sempre. Non è una dedica ad una persona in particolare, ma un vademecum di come funzionano le relazioni al giorno d’oggi"

E sarà la carica del successo avuto nella date precedenti, ma pare che l'artista il 27 Maggio sia già ripartito con “Tra le nuvole tour”.

Una nuova serie di tappe ad attenderlo, dunque, per un'estate che si preannuncia decisamente “Bellissimissima <3”.