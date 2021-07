L'estate con i Pop & Scoop: "Let's dance tonight"

Per Marco Corona è un sogno nel cassetto che diventa realtà quello di creare un brano estivo: "questa canzone sicuramente non cambierà la discografia mondiale, non è il classico "tormentone estivo" ma ci auguriamo possa accompagnarvi nei momenti spensierati di questa estate: perché dopo tutto quello che abbiamo passato, ne abbiamo proprio bisogno!"

La nuova squadra si chiama "Pop&Scoop" e insieme a Marco Corona, speaker di Radio San Marino, ci sono Giacomo Capitanelli e Marco Fraternali.





Come nasce "Let's dance tonight"?



Parla Marco Corona, uno dei membri del nuovo gruppo Pop And Scoop: "Durante il lockdown del 2020, dopo essere andato sempre di "corsa" (forse anche troppo...) mi sono ritrovato gioco-forza a fermarmi e (ri)sistemare le priorità...Ma anche ad assecondare quei sogni che, per motivi di tempo, erano rimasti chiusi in fondo a quel "famoso" cassetto dei desideri. Uno di questi era creare e produrre una canzone per l'estate! Non per un'altra stagione, non avrebbe avuto senso per me: nei miei pensieri doveva suonare "spensierata" come la stagione estiva, "leggera" come il peso che ci si toglie quando finisce la scuola e..."Perfetta" sia da cantare sotto la doccia in spiaggia che in un locale sotto le stelle, magari con l'aggiunta del frinire delle cicale...Non essendo un autore e nemmeno un musicista, ho chiesto aiuto a due ragazzi marchigiani che sono prima di tutto due amici: Giacomo Capitanelli e Marco Fraternali."

Giacomo Capitanelli, classe 1990, deejay e produttore, vanta milioni di views su YouTube grazie al mash up/remix da “pista” tra J Ax e Baby K: i suoi remix/bootleg sono supportati dai top dj’s italiani tra i quali Cristian Marchi, Stefano Mattara e tanti altri. Marco Fraternali, classe 1979, è cantante, compositore, musicista. In qualità di cantautore nei primi anni 2000 ha partecipato a Sanremo Giovani, l'Accademia di Sanremo e il Festival di Castrocaro. Il successo arriva nel 2003 quando con il nome di Double-M firma un brano pop dance italiano dal titolo “Tornerai”: oltre 300.000 copie di compilation vendute e distribuite in tutto il Mondo, primo nelle classifiche di Slovenia e Romania e secondo in Spagna. Centinaia e centinaia le radio in tutto il Mondo che in quell'anno e negli anni successivi hanno trasmesso la canzone, tanto da arrivare ad essere suonata nelle radio di New York e ad essere molto apprezzata in America Latina e in Russia dove ancora oggi è presente nelle programmazioni radiofoniche.

Perché il nome "Pop And Scoop"?

"Un giorno mentre eravamo in call simultanea e alla ricerca di un nome per il gruppo, uno dei membri era in viaggio in autostrada. Un mezzo pesante frenò a sorpresa e lui riuscì per poco ad evitare un tamponamento! Arrivò talmente sotto il camion da riuscire a leggere la scritta Popescu: lo sventato incidente venne preso come un "segno" e quindi, da lì a poco, si decise per una versione internazionale di quel nome: Pop And Scoop."



Registrata e masterizzata a Viareggio negli House of Glass Studio's del Maestro Gianni Bini, si avvale delle voci fantastiche di Leslie Sackey (dal gruppo dei Soul System, vincitori dell'edizione di X-Factor 10), di Nicola "G Man" Togni e Eleonora Tirrito.

Ascolta tutta l'intervista di Marco Corona nel nostro podcast!