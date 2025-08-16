Cacio e pepe, Amatriciana, Gricia, Carbonara: i piatti della tradizione spopolano da anni e sono usciti da tempo dalla regione di appartenenza, il Lazio.

Ora è la volta di un'altra ricetta fortemente legata ad un territorio e che si trova ormai in tanti ristoranti d'Italia, molto richiesta dai turisti stranieri.

La pasta alla Nerano è in grande ascesa quest'estate. E' un piatto poverello ma gustosissimo e scenografico, che tra l'altro è tra quelli che hanno tirato la volata alla mantecatura della pasta, dando vita a quella pasta risottata su cui si dibatte da un po'.

La pasta alla Nerano è una ricetta campana che profuma di primavera e di estate perchè l'ingrediente principale sono le zucchine. E' davvero semplicissima e in tanti hanno imparato a conoscerla visitando la penisola sorrentina di cui è originaria: Nerano è infatti un pittoresco borgo costiero vicino Massa Lubrense.

Ed è uno dei piatti più richiesti (oltre al celebre spaghettone ai tre pomodori piennolo, datterino, pachino) di chef Massimo Piccolo, napoletano anche lui, nella splendida terrazza ristorante al Flora Rooftoop del Rome Marriott Grand Hotel Flora, con vista a 360 gradi sul centro di Roma, indirizzo storico della Dolce Vita, amatissimo dai turisti americani come racconta il restaurant manager Simone Cavaterra.







