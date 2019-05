L'estate fatica ad arrivare? Ci pensa Gassmann...

In rete, a tavola, al lavoro, al bar con gli amici, in fila alle poste, il maltempo è uno degli argomenti più dibattuti in questi giorni di fine maggio. Proprio per questo, Alessandro Gassmann, che sappiamo spesso usare i suoi social per mettere l'accento su temi importanti come il cambiamento climatico oppure sullo stato di degrado della sua città, oggi sceglie di scherzare con i suoi followers.

Proprio questa mattina infatti è comparsa sul suo profilo Instagram una foto ironica che pone l'accento su questa estate che fatica ad arrivare. Un'immagine in bianco e nero che lo ritrae completamente nudo. Addominali in vista, posa provocante e didascalia che arriva chiara al punto: “Il maltempo persiste......ecco un efficace antidepressivo !!!!!!!”.

Il post in pochi istanti ha ricevuto numerosi like e raccolto i più singolari commenti con tanto di apprezzamenti dal popolo femminile!

Buona estate a tutti!