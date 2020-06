L’europarlamentare irlandese Luke Ming Flanagan interviene da remoto al Bilancio Ue

L’esponente iscritto al gruppo Gue/Ngl, la Sinistra unitaria europea o Sinistra verde nordica,l' irlandese Luke Flanagan si collega, da quella che sembra essere casa sua, per partecipare alla commissione Agricoltura del Parlamento europeo. L'abbigliamento è quello che si addice ad un membro del parlamento nel pieno dello svolgimento delle sue mansioni, ovvero indossa un' impeccabile camicia blu. E fin qui tutto normale, e sarebbe andato pure tutto bene fino a quando il parlamentare non ha chiesto di intervenire per chiedere chiarimenti sui contributi che verranno destinati al settore primario nel bilancio 2021-2027 dell’Unione europea oggetto di trattativa tra i Paesi membri. Mai l'avesse fatto, probabilmente ha mosso la webcam che ha allargato i suo raggio visivo mettendo in onda particolarei che prima non si vedevano o non erano in vista. Luke Flanagan impeccabile nella sua camicia blu elegantissimo... peccato, però, che “sotto” non avesse i pantaloni.L’europarlamentare non ha valutato bene l’inquadratura. Sorrisi in aula ma nessun commento sulla performance. Il video è diventato virale sui social Il parlamentare si collega da casa per partecipare ai lavori d’Aula ma “dimentica” i pantaloni: la reazione del presidente è da ridere.







blob:https://video.corriere.it/ee2f941a-6d39-4a49-b46f-b208401b1b56