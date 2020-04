L'Eurovision si trasforma in uno spettacolo in streaming

Come già annunciato tre settimane fà, l’Eurovision Song Contest previsto a Rotterdam da 12 al 16 maggio è stato cancellato, così come tantissimi concerti in tutta Europa.

Arriva però una buona notizia. Gli organizzatori attraverso un comunicato stampa fanno sapere che sarà organizzato un evento sostitutivo in streaming: "Eurovision: Europe Shine A Light".

Si tratterà di uno show, trasmesso su YouTube dal canale ufficiale di Eurovision sabato 16 maggio alle ore 21. Non è prevista una gara ma “verrà reso omaggio in un contesto non competitivo a tutte e 41 le canzoni che avrebbero dovuto partecipare alla competizione”. Dunque avremo la possibilità di ascoltare anche Senhit, rappresentante di San Marino e Diodato, ultimo vincitore del Festival di Sanremo. Tutti gli artisti si collegheranno da casa e si esibiranno anche in una hit delle passate edizioni con testo rivisitato nel rispetto della situazione che stiamo vivendo.

Saranno presenti anche altri artisti che hanno partecipato in passato e tutta lo show sarà condotto da Chantal Janzen, Edsilia Rombley e Jan Smit. Queste le prime indiscrezioni, sicuramente nelle prossime settimane verranno svelati altri dettagli sui quali promettiamo di tenervi aggiornati!