CURIOSITÀ L'immondizia può essere anche sexy Il consiglio comunale di Malmö per frenare il fenomeno del "littering" ha installato bidoni parlanti.

Per raggiungere un risultato a volte bisogna usare la fantasia. Debbono averlo pensato in Svezia per trovare il modo giusto per poter convincere le persone a buttare l'immondizia nei contenitori appositi invece di abbandonarla per le vie della città. Il fenomeno ha un nome il “littering“, ovvero abbandonare i rifiuti per strada, l’Amministrazione Comunale ha escogitato uno stratagemma molto divertente e diciamolo anche seduttivo, come è possibile vedere in un video che sta girando in rete.

I bidoni infatti parlano e incitano a buttare i rifiuti con frasi piccanti e dal doppio senso dichiarato. In particolare a Malmö, sul ponte David Hall, ci sono 2 cestini “parlanti”. A rendere umani i contenitori c’è un rilevatore di movimento e quando il bidone viene aperto si attiva una voce sexy di donna. Le frasi hot dette dai vari bidoni sono: “Ancora“, “Un po’ di più la prossima volta” e “È stato pazzesco”, "Fallo ancora." Anche la spazzatura può avere una carica sensuale.



