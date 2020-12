"L’impero colpisce ancora" spunta un video inedito

Sono passati esattamente 40 anni dall'uscita nelle sale cinematografiche del secondo capitolo della saga "Star Wars", "L'impero colpisce ancora" un film cult che ha decretato il successo definitivo del franchise, grazie al suo essere così innovativo. Ora un video del tutto inedito tratto dal backstage del film ci riporta indietro a quei giorni, facendoci sbirciare nel "dietro le quinte" del film. E' stato diffuso dalla tv americana e poi online su YouTube.

Uscito nel 1980, il secondo amatissimo capitolo della saga di Guerre stellari festeggia il compleanno con queste immagini molto rare, e come già detto provenienti direttamente dal backstage delle riprese. Si vede, il regista George Lucas mentre gestisce la complessa lavorazione tra gli studi green screen e le lande completamente innevate, ma trova spazio anche la commozione quando appare la compianta Carrie Fisher nei panni di una giovanissima Leia. Parlando e rcordando l'attrice , mancata nel Dicembre del 2016 lo stesso Lukas dice: “Era in grado di sovrastare tutti questi uomini senza sembrare assurda. Era un tratto importante del suo carattere“ Ed era anche la più piccolina di tutti, ma riusciva a cavarsela sempre alla grande”. “Mi piacciono i gatti delle nevi, mi piace essere qui: sono qui solo per dar fastidio alla troupe”, a dire queste cose nel video è la voce di Fisher durante le riprese dell’epoca ambientate nel pianeta ghiacciato di Hoth.







Ad un certo punto si sente poi anche la voce di Mark Hamill, Luke Skywalker che affronta imprese incredibili, come parlare con il pupazzo di Yoda o guidare una navicella che è un semplice abitacolo circondato da telecamere. Hamill ricorda l’impianto davvero innovativo di questo secondo film, che riusciva a raccontare qualcosa di nuovo mentre l’abitudine dei sequel d’allora era di fare un semplice recap di quanto già accaduto. Si possono apprezzare altre testimonianze, come quella di Billy Dee Williams, che sottolinea il ritorno inevitabile del suo Lando Calrissian in quanto “troppo affascinante”. Dalla base ribelle della Resistenza agli interni del Millennium Falcon, passando per la Città delle nuvole e il mitico scontro fra Darth Vader e Luke con tanto di rivelazione finale. L’impero colpisce ancora è stato un lavoro fondamentale per l’intera saga, perché ha dimostrato come Star Wars potesse davvero imporsi come un franchise di successo e avere le potenzialità per durare per decenni, come dimostra oggi la popolarità dei suoi ultimi prodotti.