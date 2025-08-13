TV LIVE ·
L'inchiostro che rispetta l'ambiente

Un progetto nasce da una collaborazione tra WWF e Artwise

di Roberto Bagazzoli
13 ago 2025
Foto dal sito art for your ocean
Un inchiostro a base di alghe totalmente sostenibile e biodegradabile: questa innovativa materia prima ha ispirato gli artisti coinvolti nel progetto Art For Your Oceans (AFYO) di Art For Your World.

Il progetto nasce da una collaborazione tra WWF e Artwise, con l’obiettivo di sensibilizzare sul potenziale delle alghe nel contrastare i cambiamenti climatici, allo stesso tempo rendendolo un mezzo artistico nelle mani di creativi contemporanei.

Le foreste di alghe, in particolare quelle coltivate al largo della costa scozzese, sono fondamentali nella lotta contro il riscaldamento globale, fungendo da pozzi di assorbimento del carbonio.

Ma non solo: i prodotti derivati dalle alghe, come bioplastiche, fertilizzanti e persino saponi, stanno rivoluzionando vari settori, compreso quello artistico.

Lo dimostra l’inchiostro a base di alghe sviluppato da Oceanium, che rappresenta un’alternativa ecologica e innovativa agli inchiostri tradizionali.




