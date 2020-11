LIBRI "L'inferno invisibile" di Luca Martini Il giovane scrittore bolognese torna in libreria con il nuovo romanzo

"L'inferno invisibile" di Luca Martini.

Alessandro è un affascinante medico trentenne dal carattere schivo che lavora con le tossicodipendenze e vive un rapporto difficile con l'altro sesso, complici l'educazione severa della madre, morta alcuni anni prima e del cui pesante ricordo non si è mai liberato, e l'assenza costante del padre. L'incontro casuale con Sarah, ballerina dal carattere volubile e incostante, dai tratti borderline, incapace di vivere una relazione monogama, segnerà in maniera indelebile Alessandro, che si innamorerà di lei in maniera in maniera ossessiva e malata...

Ne abbiamo parlato con l'autore Luca Martini









