NEW PLAY L' "Infinito +1" di Fulminacci Un nuovo disco per questo artista dalle mille sfumature emotive ed un singolo. "Baciami Baciami", ad accompagnarne l'uscita

L' "Infinito +1" di Fulminacci.

Fulminacci, un'artista che riesce a far coesistere due anime, una eccezionalmente sensibile e l’altra decisamente ironica.

Questo gli ha permesso, negli anni, di passare con disinvoltura da ballad senza tempo a brani totalmente dissacranti che raccontano, a modo suo, gli spaccati più vari della società.

Ora torna con un nuovo album, “Infinito +1”, all' interno del quale ciascuna di queste parti, di queste anime, trova la sua massima espressione attraverso testi in cui la scelta delle parole non è mai casuale ed una sperimentazione sonora che potremmo interpretare come un passo evolutivo nella carriera dello stesso artista.

In concomitanza con l'uscita del disco, arriva anche un singolo “Baciami Baciami”, un pezzo che racconta desiderio, incertezza e ricerca della felicità, in un' alternarsi di sfumature malinconiche e tratti di speranza.

Il disco, disponibile in tre diversi formati oltre che, ovviamente, in digitale, lo vede inoltre collaborare con diversi artisti, fra i quali anche i Pinguini Tattici Nucleari.









