L'ironia di Cesare Cremonini su Mark Caltagirone

Nelle ultime settimane la vicenda Mark Caltagirone ha catturato l'attenzione di molti, o meglio il nulla e l'inesistente sono stati in grado di incuriosire tv e trasmissioni televisive di ogni genere e tiratura. Tutti a chiedersi se esistesse o meno questo fantomatico fidanzato di Pamela Prati.

Una vicenda che ci fa sorridere e ha fatto sorridere anche Cesare Cremonini che su twitter ha espresso la sua: "Il sole non tornerà più se non la smettete di parlare di Pamela Prati". Un'ironia chiara e diretta.I suoi fan non hanno atteso molto e si sono scatenati con battute divertenti sull'accaduto.

Addirittura qualcuno ha cercato di riscrivere i testi dell'artista in chiave "Caltagirone": "Ma quanto è bello andare in giro per gli studi milanesi sei hai un Mark Caltagirone che ti toglie i problemiii". Oppure: "Ahhh da quando Pamela non gioca piuuuuu’".