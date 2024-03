MUSICA L'Islanda rischia di non partecipare a Eurovision Song contest 2024? Ascolta il Reloaded!

In queste ore sembra essere in stand by la partecipazione dell’Islanda all’Eurovision Song Contest 2024. Ásdís, autrice del brano “Scared of heights”, vincitore del Söngvakeppnin interpretato da Hera Björk, ha ufficialmente annunciato di non voler seguire l’artista islandese a Malmö.



Secondo Ásdís il televoto della finalissima a due del Söngvakeppnin, che vedeva gareggiare Hera Björk e Bashar Murad, non sarebbe da considerare attendibile in quanto caratterizzato da irregolarità nel sistema di rilevazione.



Oltre ai dubbi per quel che riguarda il sistema tecnico, Ásdís ritiene che le origini palestinesi di Bashar Murad abbiano influito nella sua mancata vittoria. Questo è ulteriormente testimoniato dai commenti d’odio ricevuti dall’artista dopo la finale:



"Sono scioccata. Bashar è in una missione globale. La sua performance era fantastica e ammiro molto lui e il suo team. È un artista coraggioso e talentuoso e apprezzo la professionalità che ha avuto in tutto il concorso. Io non voglio essere, come autrice e artista, vincitrice di una competizione a causa del razzismo. Ho consigliato a RÚV di mettere da parte il risultato e permettere a Bashar di partecipare all’Eurovision come vincitore indiscusso della competizione, mentre Hera poteva essere scelta per il prossimo anno. Hanno rifiutato".

Per saperne di più, ascolta il reloaded!

