CURIOSITÀ L'Isola che c'è L'isola greca di Tilos ha un record virtuoso, è la prima del Mediterraneo ad essere energeticamente autosufficiente

L'Isola che c'è.

Se amate viaggiare e scoprire luoghi nemmeno troppo noti, un'isola che vale la pena scoprire non soltanto per le sue suggestive spiagge e le rovine medievali, ma anche per la sua anima green è Tilos.

Un piccolo gioiello chiamato in italiano Piscopi che sorge a Nord-Ovest di Rodi.

Non tutti sanno che si tratta della prima isola del Mediterraneo a essere divenuta completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. Già nel 2017 è stata completata la prima installazione di un parco solare e di una turbina eolica, mentre nel 2018 è terminata la costruzione di un sistema di accumulo a batteria, utile in assenza di sole o quando il vento è debole.

Raggiungere questo virtuoso traguardo è stato possibile soprattutto grazie ai finanziamenti del progetto europeo Horizon 2020, che coinvolge imprese e istituti di 7 Paesi dell’Ue.



