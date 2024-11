CURIOSITÀ L'isola come una casa Una ghiotta occasione per misantropi, un'isola con la superficie di una sola casa .

Potrebbe essere il paradiso dei misantropi si tratta dell'isola che sembra fatta in miniatura e che si trova sul fiume San Lorenzo e fa parte dell’arcipelago delle Mille Isole, formato da 1.864 isolette che si estendono per 80 chilometri lungo il confine tra Canada e Stati Uniti.

Si chiama Just Room Enough Island, conosciuta anche come Hub Island ed ha una superficie di 310 metri quadrati. Fu comprata negli anni ’50 dalla famiglia Sizeland che volendo stare isolata, costruì lì una casetta per godersi il relax.

Purtroppo per questa famiglia la privacy è durata poco perché è diventata un’attrazione turistica e la sua particolarità consiste nel fatto che con l’alta marea sembra che la casa galleggi sull’acqua.

